Sobe para seis número de mortos em terremoto no Japão (polícia)

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,5 que sacudiu o centro do Japão no dia de Ano Novo aumentou para seis, confirmou a polícia na terça-feira (noite de segunda, 1, no Brasil). O sismo causou ondas de tsunami com mais de um metro de altura.

Um agente da Polícia de Ishikawa informou à AFP que as autoridades estavam investigando a descoberta de mais dois corpos, "um na cidade de Nanao e um no povoado de Shika", depois da confirmação de quatro mortos após o abalo, registrado na costa de Honshu, principal ilha do arquipélago japonês.

