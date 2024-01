Sismo no Japão causa vítimas 'numerosas' e danos 'extensos' (primeiro-ministro)

O forte terremoto que sacudiu a região central do Japão no dia de Ano Novo causou vítimas "numerosas" e danos "extensos", afirmou, nesta terça-feira (noite de segunda, 1º, no Brasil), o primeiro-ministro, Fumio Kishida.

"Foram confirmados danos muito extensos, incluindo vítimas numerosas, desabamentos de prédios e incêndios", declarou Kishida a jornalistas, mencionando uma "corrida contra o tempo" para resgatar os afetados.

