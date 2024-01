Quatro jovens são achados mortos dentro de BMW após Réveillon em SC

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de um BMW/320i em frente à rodoviária de Balneário Camboriú (SC) na manhã de hoje.

O que aconteceu

As mortes se deram após parada cardiorrespiratória, segundo socorristas do SAMU. Não foram encontrados sinais de violência nas vítimas.

Asfixia por intoxicação de monóxido de carbono é a principal suspeita para a causa das mortes, segundo a Polícia Civil. O gás inodoro e tóxico "estaria sendo jogado para dentro do veículo por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel. Mas somente com a perícia podemos constatar isso", declarou ao UOL o delegado Bruno Effori, responsável pelo caso.

Todas as vítimas eram de Minas Gerais. Elas foram identificadas pela Polícia Militar como Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos e um adolescente de 16 anos — segundo a prefeitura de Paracatu (MG), o nome dele é Nicolas.

Gustavo, Tiago e Karla estão entre os mortos encontrados em um BMW em SC Imagem: Reprodução/Instagram

O que diz namorada de vítima

A namorada de uma das vítimas afirmou à Polícia Militar que, por volta das 3h, as vítimas disseram que estavam tontas. Ela chegou com o namorado de Brasília por volta das 2h30 e as outras vítimas foram buscá-los, após passarem o Réveillon.

Os jovens decidiram descansar no carro e ligaram o ar-condicionado. A mulher ficou fora do veículo enquanto eles descansavam e foi ao carro algumas vezes para ver se estava tudo bem.

Segundo a testemunha, as vítimas comeram cachorro-quente na praia. A jovem de 19 anos, que estava pior, havia vomitado. Os pais do namorado dela também teriam ingerido o alimento, mas não teriam passado mal.

Por volta das 7h da manhã, ela voltou ao carro e viu que seu namorado não respirava. Percebeu que todos os seus amigos também estavam no mesmo estado.