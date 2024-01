Putin chama ataque ucraniano a Belgorod de terrorismo e promete mais ataques

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que a série de ataques de mísseis ucranianos à cidade russa de Belgorod, na fronteira, que matou 20 pessoas e feriu 111, foi "um ato terrorista" que não ficará impune, prometendo mais ataques a alvos ucranianos.

Falando em uma reunião com militares em um hospital militar em Moscou, Putin afirmou que os ataques, que ocorreram em meio a intensificados ataques aéreos russos contra cidades ucranianas de Kiev e Kharkiv, "não ficarão impunes".

Putin disse que a Rússia continuará atacando alvos militares "sensíveis" na Ucrânia. A Rússia nega as acusações ocidentais e ucranianas de que alveja infraestrutura civil.

Em uma conversa abrangente com os militares, Putin disse que o curso da guerra na Ucrânia está mudando a favor da Rússia, e que Moscou espera encerrar a guerra, mas apenas em seus próprios termos.

O tradicional discurso de Ano Novo de Putin, proferido no domingo, fez apenas uma referência rápida à guerra na Ucrânia, um nítido contraste com o discurso do ano passado.

