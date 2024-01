Provar urina e curar machadadas: como era ser médico (e paciente) em 1500?

Você reclama de ir ao médico hoje em dia? Pois imagine, então, como era ser paciente em 1500. Uma exposição online feita pela Academia de Medicina de Nova York traz imagens de um livro de anatomia da época, o "Fasciculus Medicinae", que, de acordo com os curadores, servia de guia de consulta para todas áreas da medicina —desde tratar uma ferida até diagnosticar complicações da gestação.

A primeira edição do livro data de 1491 e suas ilustrações trazem instruções didáticas de como tratar certos problemas de saúde, como mostra a imagem do "Wound Man" (homem machucado, em tradução livre para o português) —repleto de feridas causadas por facas e outras armas medievais— que ilustra a reportagem.

Imagem do livro "Fasciculus Medicinae" Imagem: Divulgação/The New York Academy of Medicine

Nas legendas, há instruções sobre como tratar cada tipo de ferida, desde pisar em um graveto até levar uma machadada na cabeça. Logo no início, o livro também exibe um diagrama (foto abaixo), em formato de roda, de copos com diferentes tipos de urina.

A imagem era usada para ajudar os médicos a diagnosticarem o paciente, de acordo com a cor, cheiro e até gosto de sua urina", diz o texto da exposição. Outro método bastante utilizado pelos médicos da época era a sangria terapêutica que, dependendo da época do ano, era recomendada ser feita em diferentes partes do corpo, como mostra o "Homem Zodíaco" da foto.



Ainda de acordo com a The New York Academy of Medicine, o livro é o primeiro a conter a impressão de uma dissecação humana --a abertura ou separação de organismos mortos. A exposição é uma oportunidade de refletir sobre o quanto a medicina avançou ao longo dos séculos.