'Sequinho e não transfere cor': por que este protetor solar é tão querido

O verão chegou e o uso do protetor solar é indispensável nesta época para evitar queimaduras e problemas na pele. Entre as opções no mercado, o Guia de Compras UOL encontrou um que é "queridinho" dos consumidores,é o Neutrogena Sun Fresh para pele oleosa.

Esse protetor solar para o rosto ajuda a controlar a oleosidade, deixa a pele sequinha e tem boa cobertura, de acordo com relatos de pessoas que compraram o produto na Amazon, parceira do UOL. A seguir veja por que ele faz tanto sucesso:

O que este protetor tem de especial?

O produto já foi testado por Universa e, conforme a avaliação, ele seca rápido na pele, por isso é importante distribuir logo pelo rosto.

A cobertura se adequa bem à cor da pele e oferece um efeito natural.

Contém um complexo de ingredientes rejuvenescedor: vitamina C e feverfew (antioxidantes), além de niacinamida (clareador de sinais causados pelo sol).

vitamina C e feverfew (antioxidantes), além de niacinamida (clareador de sinais causados pelo sol). Promete ajudar no controle da oleosidade por até 12 horas.

O produto é vendido nas opções com cor em três tonalidades (clara, morena e negra) e sem cor.

O que diz quem comprou?

Esse protetor solar tem mais de 25 mil avaliações na Amazon. A nota média é de 4,8 (do total de 5). Confira algumas opiniões de consumidores:

Tem uma ótima cobertura, é super sequinho e não transfere cor. Corresponde ao meu tom de pele. Melhor protetor que já usei. Leticia

Eu tenho pavor daquele cheiro característico de protetor e esse é bem cheirosinho... Tem cheiro de hidratante. Ele se espalha bem fácil, não deixa o rosto esbranquiçado, absorve rapidamente e tem toque seco de verdade. Virou meu queridinho e comprarei dele sempre. Laiara Dias



Tenho uma pele mista a oleosa e esse protetor solar realmente controla a oleosidade. É de fácil aplicação. A pele fica bem sequinha. Não irritou os meus olhos. Excelente custo-benefício. É o segundo que compro. Graice

Comprei porque queria disfarçar as marcas de acne, mas sem fazer uso de maquiagem diariamente. Gostei muito da cobertura e não deixa o rosto amarelado. Se adapta muito bem ao tom de pele. Lua

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).