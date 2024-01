Presidentes da China e dos EUA trocam felicitações pelos 45 anos de relações diplomáticas

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, trocou felicitações com o presidente norte-americano, Joe Biden, pelo 45º aniversário dos laços diplomáticos entre os dois países, informou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira.

Xi, em sua mensagem, afirmou que ambos os países "resistiram às tempestades e avançaram em geral", o que melhorou o bem-estar de seus povos e contribuiu para a paz, estabilidade e prosperidade mundiais, segundo comunicado do ministério.

O líder chinês chamou o estabelecimento de laços entre a China e os Estados Unidos de "um grande evento" na história das relações bilaterais e nas relações internacionais.

As relações entre China e EUA têm sido tensas, mas autoridades do governo Biden visitaram Pequim e se encontraram com seus pares para reconstruir a comunicação e a confiança nos meses que antecederam uma cúpula de alto nível entre Xi e Biden em São Francisco, em novembro, vista como uma oportunidade para amenizar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.

"Estou disposto a trabalhar com o presidente Biden para continuar a orientar e navegar nas relações China-EUA em benefício de ambos os países e seus povos, e para promover a causa da paz e desenvolvimento mundial", disse Xi.

(Reportagem de Liz Lee)