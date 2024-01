Presidente de Taiwan diz que os laços com China precisam ser decididos pela vontade do povo

TAIPÉ (Reuters) - As relações de Taiwan com a China precisam ser decididas pela vontade do povo e a paz deve ser baseada na "dignidade", disse a presidente Tsai Ing-wen nesta segunda-feira, após o líder chinês, Xi Jinping, afirmar que a "reunificação" com a ilha é inevitável.

A China tem intensificado a pressão militar para afirmar suas reivindicações de soberania sobre Taiwan, que realiza eleições presidenciais e parlamentares em 13 de janeiro.

Os comentários de Xi, em um discurso de véspera de Ano Novo, adotaram um tom mais forte do que no ano anterior, quando ele afirmou apenas que as pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan são "membros de uma mesma família".

Questionada sobre o discurso de Xi em uma coletiva de imprensa de Ano Novo no gabinete presidencial em Taipé, Tsai disse que o princípio mais importante sobre qual rumo seguir nas relações com a China é a democracia.

"Isso envolve a vontade conjunta do povo de Taiwan para tomar uma decisão. Afinal, somos um país democrático", disse ela.

A China deve respeitar o resultado das eleições em Taiwan, e é responsabilidade de ambos os lados manter a paz e a estabilidade no estreito, acrescentou Tsai.

(Reportagem de Ben Blanchard)