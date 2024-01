Presidente da Ucrânia diz que Rússia está sofrendo grandes perdas

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse em uma entrevista publicada pela revista The Economist nesta segunda-feira que a noção de que a Rússia está ganhando a guerra, que já dura quase dois anos, é apenas um "sentimento" e que Moscou ainda está sofrendo fortes perdas no campo de batalha.

Zelenskiy também afirmou que não há sinais reais de que a Rússia esteja interessada em paz e que qualquer indicação de que a Rússia deseja negociações significa que o país está ficando sem armas e soldados.

"Eu vejo apenas os passos de um país terrorista", disse ele à Economist.

Zelenskiy ainda disse que atingir a força russa na Crimeia é crucial para reduzir os ataques à Ucrânia, assim como defender as cidades no leste do país.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)