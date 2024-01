Mede gordura e massa muscular: por que esta balança fez sucesso em 2023

Que tal colocar uma balança de bioimpedância na sua lista de Ano Novo e seguir cuidando da saúde em 2024? Esse dispositivo vem ganhando cada vez mais popularidade nos últimos anos e foi um dos itens mais procurados no Guia de Compras UOL em 2023.

Isso porque ela oferece uma avaliação mais completa da composição corporal do indivíduo do que a simples medição do peso. O aparelho pode ser utilizado para avaliar a saúde, identificando possíveis riscos de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e osteoporose.

Ela também serve para monitorar o progresso de dietas e exercícios físicos. Com ela, é possível acompanhar a redução da porcentagem de gordura, o aumento da massa muscular e outros indicadores da composição corporal.

E se você não sabe qual comprar, o Guia de Compras UOL destaca a mais vendida deste ano e mostra por que ela faz tanto sucesso.

O que gostamos: compacta, minimalista, precisa e trabalha bem em conjunto com o aplicativo que acompanha. Tem um bom tempo de funcionamento e dá menos problemas do que as demais marcas.

Quem pode gostar: pessoas que não têm muito tempo de ir de ir à nutricionista ou à academia com frequência. Ela ajuda na manutenção do peso e gordura. Além de ser um bom incentivo para manter uma alimentação mais saudável.

Avaliação de quem testou

A balança é simples, o grande diferencial é usá-la com o aplicativo Zepp Life, senão, é só uma balança. Por ser de vidro, deve-se tomar o cuidado de não subir nela com os pés molhados e também não deixá-la cair, ou que caia algo sobre ela, mas não me parece frágil, só não vou testar a resistência dela (...). O design é bem minimalista e moderno. Já a estou usando desde janeiro e até o momento não tive nenhum problema com ela. No início tive alguma dificuldade na instalação e configuração do aplicativo, que não era o mesmo que o manual indicava. Depois disso resolvido e que consegui conectá-la com o celular, está funcionando sem problemas Wilmar C.

Tive outra balança com bioimpedância que o app deixou de existir, comprei esta para a substituir e me impressionei com sua qualidade, estética e eficiência. Muito precisa, mesmo considerando não ser um item profissional, podendo permitir ao usuário comum um acompanhamento de sua saúde. Ela avalia equilíbrio, gordura corporal e visceral, hidratação, massa muscular e avalia qualidade corporal relacionando a sua idade Renan Kimura

Balança muito boa e de boa precisão. Obviamente ela precisa estar no chão com nivelamento certinho, como qualquer balança! Aqui atendeu muito bem minhas expectativas e não aconteceu do peso alterar não, subi e desci mais de uma vez e constou o mesmo peso. O app para sincronizar com a balança é o Zepp Life, fácil de instalar e usar. Compraria novamente. Cacau Silva

Fácil de parear com o celular e receber os dados da balança. A precisão não é igual às medições profissionais, principalmente por ter apenas pontos de contato nos pés. Bom para ter noções gerais sobre o seu corpo e fazer o acompanhamento das métricas. Atende perfeitamente público geral e quem está querendo cuidar da saúde Adriano Dsq

