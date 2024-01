Papa denuncia contínua repressão à Igreja na Nicarágua

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco denunciou nesta segunda-feira uma crescente repressão à Igreja Católica na Nicarágua por parte do governo do presidente Daniel Ortega.

Doze padres e um bispo foram detidos nos últimos dias no país da América Central, onde Ortega começou a reprimir a Igreja após manifestações nacionais em 2018.

"Acompanho com preocupação o que está acontecendo na Nicarágua, onde bispos e padres foram privados de sua liberdade", disse Francisco em sua mensagem semanal dominical e bênção na Praça de São Pedro.

"Expresso minha proximidade em oração a eles, suas famílias e toda a Igreja na Nicarágua... Espero que o caminho do diálogo possa ser seguido para superar as dificuldades."

Desde os protestos de 2018, Ortega tem acusado os padres de se organizarem e orquestrarem um golpe. Os bispos haviam pedido ao presidente da Nicarágua justiça para aqueles que morreram durante os protestos e eleições antecipadas.

Em 2023, após o governo fechar uma universidade jesuíta em Manágua, o líder mundial da ordem religiosa acusou Ortega de tentar "sufocar" a Igreja Católica e as instituições cívicas.

