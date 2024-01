Vencedor da Mega da virada leva prêmio que é 5 vezes o orçamento da cidade

A aposta feita na cidade de Ipira (SC) que acertou os números da Mega da Virada vai embolsar uma quantia equivalente ao quíntuplo do orçamento anual da Prefeitura do município.

O que aconteceu

O bilhete vai render R$ 117.778.204,25 - houve outras quatro apostas vencedoras que receberão a mesma quantia.

O orçamento em Ipira ano passado foi de R$ 23.450.000,00. O valor consta da última atualização no Portal da Transparência da cidade, ocorrida em julho.

Ou seja, a aposta vencedora poderia bancar as despesas do município durante cinco anos. Para se ter uma ideia, o principal desembolso da cidade foi com educação: R$ 6 milhões. A saúde ficou com R$ 5,1 milhões.

Cada morador de Ipira receberia R$ 24.787,08 caso houvesse divisão do prêmio com a população local. A cidade tem 4.752 habitantes.

Ipira tem menos de 5 mil habitantes e foi local de uma das apostas vencedoras da Mega da Virada Imagem: Reprodução site Prefeitura Ipira

Onde fica Ipira

A cidade do Meio Oeste catarinense é caracterizada pela vida rural. A renda média é de 2,2 salários mínimos (R$ 3.106,40), conforme o IBGE. Em Ipira há mais pessoas vivendo na zona rural ((2.521) do que na área urbana (2.231), informa a descrição da cidade existente na página da prefeitura.

Ao todo, são 1.180 domicílios numa cidade relativamente nova e que foi emancipada em 1963.

A população é inferior ao número de moradores do Edifício Copan, prédio icônico de São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer e que serve de moradia para 5 mil pessoas.

A origem do nome vem do tupi-guarani: I significa água e PYRA é peixe. O curso d'água que corta a cidade se chama Rio do Peixe.

A aposta vencedora fez Ipira virar assunto nas redes sociais.

Procura-se ganhador da mega, que mora em ipira e esteja querendo uma amizade sincera -- Georgia (@georgiazanol) January 1, 2024

Maior prêmio da história

A Mega da Virada deste ano pagou R$ 588.891.021,22. Trata-se do maior prêmio da história das loterias da Caixa Econômica.

As outras apostas vencedoras foram feitas em Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ferraz de Vasconcelos (SP) e Salvador.

Os números da Mega da Virada foram 21-24-33-41-48-56.