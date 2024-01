Olimpíadas e mais: confira o calendário esportivo de 2024

ROMA, 1 JAN (ANSA) - O ano de 2024 será marcado por grandes eventos esportivos.

Os principais e mais aguardados são os Jogos Olímpicos de Paris, que, junto com Londres, se tornará a segunda cidade a sediar as Olimpíadas de verão três vezes.

No futebol, haverá a Eurocopa na Alemanha, com a Itália de Luciano Spalletti desafiada a defender o título, além da Copa da Ásia, da África e da América.

A Fórmula 1 e a MotoGP apresentam um calendário rico, com 24 e 22 Grandes Prêmios, respectivamente.

Entre os muitos esportes que terão Paris como foco, o atletismo inclui o Campeonato Europeu em Roma, e a natação terá o Campeonato Mundial no Catar.

O calendário de tênis e ciclismo também será intenso, como sempre. Confira: **JANEIRO** - 1 de janeiro: Esqui alpino - Garmisch-Partenkirchen (Alemanha) inicia a Copa do Mundo Feminina - 5-19 de janeiro: Rally Dakar na Arábia Saudita - 6-7 de janeiro: Esqui Alpino - reinício da Copa do Mundo Masculina - Adelboden - 12 de janeiro a 10 de fevereiro: Copa da Ásia de futebol no Catar - 13 de janeiro a 11 de fevereiro: Copa da África de futebol na Costa do Marfim - 14-28 de janeiro de 2024: Aberto da Austrália de tênis em Melbourne - 19-22 de janeiro: Final Four da Supercoppa Italiana de futebol em Riad - 26 de janeiro: Campeonato Mundial de Vela em Lanzarote (Espanha) - 26 a 8 de janeiro: Campeonato Mundial de Luge em Altenberg (Alemanha) **FEVEREIRO** - 2 a 18 de fevereiro: Campeonato Mundial de Natação no Catar - 2 de fevereiro a 16 de março: Seis Nações de rúgbi - 11 de fevereiro: Super Bowl de futebol americano, em Nevada - 13 de fevereiro a 5 de março: Liga dos Campeões da UEFA, oitavas de final - 15 a 22 de fevereiro: Liga Europa e Conference League da UEFA **MARÇO** - 1 a 3 de março: Atletismo - Campeonato Mundial Indoor em Glasgow (Reino Unido) - 3 de março: Maratona de Tóquio 2024 (Japão) - 3 a 5 de março: Início da temporada de Fórmula 1 2024 com o GP do Bahrain - 8 a 10 de março: Início do Mundial de MotoGP 2024 no Catar - 8 a 10 de março: Campeonato Mundial Masculino de Patinação de Velocidade em Inzell (Alemanha) - 18 a 24 de março: Campeonato Mundial de Patinação Artística em Montreal (Canadá) **ABRIL** - 3 de abril: Copa da Itália de futebol, semifinais (ida) - 9 a 17 de abril: Liga dos Campeões da UEFA, quartas de final - 11 a 18 de abril: Liga Europa e Conference League da UEFA, quartas de final - 11 a 14 de abril: Masters 2024 (Golfe) - Augusta National Golf Club (Augusta, EUA) - 13 de abril: Grande Nacional de hipismo em Aintree - 15 de abril: Maratona de Boston - 20 de abril a 6 de maio: Campeonato Mundial de Snooker em Sheffield (Reino Unido) - 24 de abril: Copa da Itália de futebol, semifinais (volta) - 21 de abril: Maratona de Londres - 30 de abril a 8 de maio: Liga dos Campeões da UEFA, semifinais **MAIO** - 2 a 9 de maio: Liga Europa e Conference League da UEFA, semifinais - 3 a 5 de maio: Campeonato Europeu de Remo em Sabaudia - 4 de maio de 2024: Kentucky Derby em Louisville (EUA) - 4 a 26 de maio: Giro d'Italia de ciclismo - 6 a 19 de maio: Internazionali di Tennis em Roma - 16 a 19 de maio: Campeonato PGA de Golfe nos EUA - 17 a 19 de maio: GP de Fórmula 1 em Imola - 22 de maio: Final da Liga Europa da UEFA, Aviva Stadium (Dublin, Irlanda) - 25 de maio: Final da European Rugby Champions Cup, Tottenham Hotspur Stadium (Londres) - 25 de maio: Final da FA Cup, Wembley Stadium (Londres, Inglaterra) - 26 de maio: Grande Prêmio de Mônaco 2024 (F1) - 26 de maio: Indy 500 - Indianapolis Motor Speedway (Speedway, Indiana, EUA) - 26 de maio a 9 de junho: Roland Garros de tênis em Paris - 31 de maio a 2 de junho: MotoGP Gran Premio d'Italia no Mugello **JUNHO** - 1 de junho: Final da Liga dos Campeões da UEFA, Wembley Stadium (Londres) - 4 a 30 de junho: Copa do Mundo T20 2024 (Críquete) - EUA e Índias Ocidentais - 6 de junho: Final da NBA - 7 a 12 de junho: Atletismo - Europeus em Roma - 13 a 16 de junho: U.S. Open de golfe - Pinehurst Resort (Pinehurst, Carolina do Norte, EUA) - 14 de junho a 14 de julho: Euro 2024 de futebol na Alemanha - 15 a 16 de junho: 24 Horas de Le Mans - Circuit de la Sarthe (Le Mans, França) - 20 de junho a 14 de julho: Copa América 2024 de futebol, EUA - 27 a 30 de junho: Aberto da Itália de golfe - 29 de junho a 21 de julho: Tour de France, Itália e França **JULHO** - 1 a 14 de julho: Championships de Wimbledon - All England Lawn Tennis Club (Londres) - 25 a 28 de julho: The Open de golfe - Royal Troon Golf Club (Troon, Escócia) - 26 de julho a 11 de agosto: Jogos Olímpicos de Verão em Paris **AGOSTO** - 17 de agosto a 8 de setembro: Vuelta de ciclismo - Espanha - 26 de agosto a 8 de setembro: Jogos Paralímpicos de Verão em Paris - 26 de agosto a 8 de setembro de 2024: US Open de tênis em Flushing Meadows (Nova York, EUA) **SETEMBRO** - 1 de setembro: GP de Fórmula 1 em Monza - 6 a 8 de setembro: MotoGP: Grande Prêmio de San Marino em Misano - 10 a 15 de setembro: Solheim Cup de golfe - Robert Trent Jones Golf Club (Gainesville, Virgínia, EUA) - 14 de setembro a 6 de outubro: Copa do Mundo Fifa de Futsal - Uzbequistão - 20 a 22 de setembro: Laver Cup de tênis em Berlim - 21 a 29 de setembro: Campeonato Mundial de ciclismo de estrada em Zurique (Suíça) - 27 a 29 de setembro: Presidents Cup de Golfe - Royal Montreal Golf Club (Montreal, Canadá) **OUTUBRO** - 12 a 20 de outubro: America's Cup de vela em Barcelona **NOVEMBRO** - 3 de novembro: Maratona de Nova York - 5 de novembro: Melbourne Cup de corrida de cavalos - 10 a 17 de novembro: ATP Finals de tênis em Turim - 15 a 17 de novembro: Valencia, última etapa do Mundial de Motovelocidade de 2024 **DEZEMBRO** - 6 a 8 de dezembro: Abu Dhabi, última etapa da Fórmula 1 de 2024 (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.