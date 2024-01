Mundo dá as boas-vindas ao Ano Novo com fogos de artifício, reflexão e uma despedida real

(Reuters) - O mundo deu as boas-vindas a 2024 com uma mistura de celebração e reflexão.

Sydney brilhou sob uma chuva de fogos de artifício prateados e dourados em comemoração ao 50º aniversário de sua famosa Ópera, enquanto o clima em Gaza permaneceu sombrio, com os moradores mais preocupados com a sobrevivência.

Na Europa, a rainha Margrethe 2ª da Dinamarca anunciou sua abdicação da realeza após mais de meio século no trono.

Veja como alguns outros lugares e pessoas ao redor do mundo se despediram de 2023 e deram boas-vindas ao Ano Novo:

AUSTRÁLIA - Sydney saudou 2024 com uma deslumbrante queima de fogos de artifício com pirotecnias em prata e ouro para marcar o 50º aniversário de sua famosa Ópera.

GAZA - As pessoas em Gaza tinham pouca esperança de que 2024 trará alívio após 12 semanas de guerra de Israel para eliminar o Hamas. Em Rafah, na fronteira de Gaza com o Egipto, que se tornou o principal ponto de fuga para os palestinos de outras partes do enclave, as pessoas estavam mais preocupadas no domingo em encontrar abrigo, comida e água do que pensar no Ano Novo.

DINAMARCA - A Rainha Margrethe 2ª da Dinamarca usou seu discurso anual de Ano Novo no domingo para anunciar que abdicará do trono em 14 de janeiro, após 52 anos, e será sucedida por seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Frederik.

RÚSSIA - O presidente russo, Vladimir Putin, com uma eleição marcada para março, fez apenas uma referência de passagem em seu discurso de Ano Novo no domingo à sua guerra na Ucrânia, saudando seus soldados como heróis, mas principalmente enfatizando unidade e determinação compartilhada.

UCRÂNIA - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em seu discurso de Ano Novo, disse que a Ucrânia se tornou mais forte ao superar sérias dificuldades, já que a guerra contra a Rússia está prestes a completar dois anos. Ele mencionou a palavra "guerra" 14 vezes em um discurso de 20 minutos.

CHINA – O presidente da China, Xi Jinping, falando no domingo em um discurso pela televisão para marcar o Ano Novo, disse que o país consolidou e reforçará a tendência positiva de sua recuperação econômica em 2024 e sustentará o desenvolvimento econômico de longo prazo com reformas mais profundas.

COREIA DO NORTE - A Coreia do Norte prometeu lançar três novos satélites espiões, construir drones militares e reforçar seu arsenal nuclear em 2024, com o líder Kim Jong Un dizendo que a política dos EUA está tornando uma guerra inevitável, segundo a imprensa estatal publicou no domingo.

VATICANO - Em suas orações de domingo no Vaticano, o papa Francisco disse: "Desejo a todos um fim de ano pacífico e, por favor, não esqueçam de rezar por mim".

FRANÇA - O presidente francês, Emmanuel Macron, em um discurso televisionado antes das celebrações de Ano Novo, disse que 2024 será "o ano do nosso orgulho francês", marcado pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e pela reabertura da Catedral de Notre-Dame após um incêndio que a devastou.

ALEMANHA - O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse em seu tradicional discurso de fim de ano que 2023 foi marcado por "muito sofrimento e derramamento de sangue", mas prometeu que "nós na Alemanha superaremos isso".

REINO UNIDO - Londres deu as boas-vindas ao Ano Novo com o toque do famoso sino do Big Ben, fogos de artifício e uma exibição de notícias de destaque que incluiu a coroação do rei Charles.

ESTADOS UNIDOS - Em Nova York, dezenas de milhares de foliões se reuniram na Times Square, em Manhattan, para assistir à queda da bola à meia-noite, após apresentações musicais de artistas como Megan Thee Stallion e LL Cool J.

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse em entrevista antes da queda da bola esperar que os celebrantes percebessem que "estamos em uma posição melhor do que qualquer país do mundo para liderar o mundo".

BRASIL - Um espetáculo deslumbrante de fogos de artifício iluminou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde quase dois milhões de pessoas se reuniram para dar as boas-vindas ao Ano Novo.