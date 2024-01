Muhammad Yunus, ganhador do Nobel da Paz, é condenado a seis meses de prisão em Bangladesh

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, acaba de ser condenado a seis meses de prisão por violar regras da legislação trabalhista em Bangladesh. O economista, conhecido por ter implantado soluções de microcrédito no país, nega as acusações.

Sébastien Farcis, correspondente da RFI na região

Muhammad Yunus foi considerado culpado de não contratar 67 funcionários permanentes da empresa que dirige, a Grameen Telecom, e de omitir vários benefícios sociais para seus funcionários. Ele vem enfrentando diversas acusações há mais de dez anos, o que é visto por muitos como perseguição política, já que o economista não poupa críticas ao governo.

Yunus foi condenado a seis meses de prisão, juntamente com três diretores da empresa, mas todos conseguiram obter fiança e recorrer. Essa é apenas uma das centenas de acusações feitas pelas autoridades locais contra o renomado economista: os problemas começaram depois que ele cogitou entrar para a política, em 2007, e criticou abertamente o governo.

Assédio político

Desde então, Muhammad Yunus foi processado por difamação, corrupção e fraude, e também foi afastado pela Suprema Corte, em 2011, da administração de seu banco de microfinanças, o Grameen Bank. Mais de cem ganhadores do Prêmio Nobel escreveram recentemente para a primeira-ministra Sheikh Hasina pedindo que ela pusesse fim a esse assédio político, mas sem sucesso.

Ela deve ser reeleita no domingo, 7 de janeiro, para um quarto mandato consecutivo à frente de Bangladesh, depois que o principal partido de oposição, encurralado pela prisão de seus líderes, decidiu boicotar as eleições legislativas.

