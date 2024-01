Mickey Mouse de 1928 cai em domínio público, mas Disney blinda versões posteriores

É um pequeno acontecimento no mundo dos desenhos animados: Mickey Mouse, o rato mais famoso do mundo, caiu em domínio público. Os direitos autorais do desenho animado Willie's Boat, o primeiro curta-metragem com Mickey Mouse, que data de 1928, expiraram neste 1º de janeiro de 2024, de acordo com a legislação dos EUA, que protege os direitos por 95 anos.

No entanto, os estúdios Disney, que se tornaram uma multinacional global em parques de ficção e lazer, salientam que as versões posteriores do Mickey continuam protegidas. Portanto, ninguém pode ainda se apoderar ou utilizar a imagem do Mickey sem pedir permissão à multinacional.

Em 1928, as crianças norte-americanas foram apresentadas ao Mickey Mouse, um engraçado roedor que assobiava vestido de marinheiro, no leme de um navio. Willie's Steamboat foi o primeiro filme de animação com música e letras sincronizadas.

Foi um grande sucesso na época e contribuiu para a lenda de Walt Disney. Noventa e cinco anos depois, agora é possível que qualquer criador pegue os gráficos e o roteiro desse curta-metragem de sete minutos e o transforme como achar melhor.

O filme é de domínio público, mas o grupo Disney, que se tornou uma empresa multinacional de lazer, não tem intenção de deixar qualquer coisa acontecer com seu rato, que se tornou um ícone mundial. Por um lado, a Disney especifica que somente a versão de 1928 do Mickey Mouse está livre de direitos autorais.

As versões posteriores, aquelas com as quais as crianças estão mais acostumadas, com um Mickey curvilíneo, luvas brancas e shorts vermelhos, permanecem protegidas.

Além disso, embora os direitos autorais desta primeira versão tenham chegado ao fim, os direitos que protegem a marca registrada não chegaram. E a Disney, que agora coloca uma cena de Willie's Steamboat na abertura de todos os seus filmes, espera dissuadir os concorrentes de utilizar imagens do curta.