Metas de Ano Novo? Mariana Ferrão conta por que não fez nenhuma para 2024

Para muitos, o início de um novo ano é o momento ideal para estabelecer objetivos. A jornalista Mariana Ferrão guarda consigo vários envelopes com listas de metas de Ano Novo que ela já escreveu. Mas em 2024 foi diferente: Mariana decidiu não fazer metas. Nenhuma.

No primeiro episódio deste ano do quadro 'Mari versus Mari', ela conta que sua agenda de compromissos já está cheia, mas o motivo pelo qual a jornalista deixou de escrever metas é outro: "Acho que é uma sensação interna de que as metas estão muito mais do lado de dentro do que do lado de fora".

Mariana diz que essa reflexão surgiu durante uma meditação, prática que ela adota desde os 12 anos de idade.

"Sabe aquela sensação de que talvez o objetivo externo daquela conquista tenha não desaparecido, mas diminuído de uma maneira tão grande?", diz ela, acrescentando que, em suas orações, tem feito muitas vezes um único pedido: sentir-se mais confortável em si própria.

Olhei pra dentro de mim mesma em uma meditação e apareceu um pedido, uma meta. Talvez a mais importante de toda a minha vida, e é uma meta que eu tenho pedido em oração muitas vezes: que eu possa estar cada vez mais confortável dentro de mim. Mariana Ferrão

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro veiculado no perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol) em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias pra cuidar da saúde mental.