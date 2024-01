Quase 390 detidos em incidentes ocorridos no Ano Novo em Berlim

Cerca de 390 pessoas foram presas e mais de 50 policiais ficaram feridos em incidentes ocorridos em Berlim durante as celebrações do Ano Novo, anunciou nesta segunda-feira (1º) a polícia local.

As forças de segurança e os serviços de emergência foram "atacados" em vários locais da capital alemã com "utensílios pirotécnicos, disparos de fogo e lançamentos de garrafas", indicaram as autoridades policiais na rede social X.

A situação se acalmou à meia-noite em Berlim, onde dezenas de milhares de pessoas celebraram a chegada do novo ano nas ruas do centro da cidade.

"Um total de 54 policiais ficaram feridos, um deles em estado grave teve que ser hospitalizado", detalharam as autoridades em um comunicado.

A polícia mobilizou cerca de 4.000 agentes para evitar a repetição dos incidentes violentos que afetaram as celebrações no ano passado.

Três jovens com idades entre 18 e 22 anos morreram durante a noite ao manusearem fogos de artifício que explodiram.

