Líder da oposição do Chade é nomeado primeiro-ministro do governo de transição

N'DJAMENA (Reuters) - O líder da oposição do Chade, Succes Masra, que retornou recentemente ao país centro-africano após um acordo com a junta governante, foi nomeado primeiro-ministro do governo de transição, disse o gabinete da presidência nesta segunda-feira.

A sua nomeação pode ser vista como uma medida da junta para apaziguar os ânimos da oposição após um referendo constitucional no qual a maioria dos partidos políticos da oposição pediram por um boicote ou pelo voto no "não".

Masra, um ferrenho opositor da junta que tomou o poder em abril de 2021, fugiu do país depois que dezenas de pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas em meio às repressões por parte das forças de segurança às manifestações na capital N'Djamena em 20 de outubro de 2022.

O governo emitiu um mandado internacional para sua prisão depois que ele deixou o país.

No entanto, no final do último mês de outubro, o governo e Masra assinaram um acordo que permitiu o retorno do opositor.

A nomeação de Masra foi anunciada em decreto lido em rede nacional.

(Reportagem de Mahamat Ramadane)