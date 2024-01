Influenciador que estava desaparecido é encontrado morto na Grande SP

Do UOL, em São Paulo

O influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra (SP) no último sábado (30). Ele estava desaparecido desde o Natal.

Entenda o caso

Dois suspeitos foram presos preventivamente. O corpo foi encontrado por um vizinho nos fundos da casa dos suspeitos em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no último sábado (30).

Conhecido como Henrique Medeiros nas redes sociais e como Caique por pessoas próximas, o jovem tinha quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube. No canal, ele publicava vídeos de "pegadinhas" com amigos e familiares.

Segundo testemunhas, a vítima estava desaparecida desde o Natal. Na madrugada do dia 25, ele mandou um áudio para familiares desejando um feliz natal. Foi o último contato feito pelo influenciador antes de desaparecer.

Os investigados, um homem e uma mulher que vivem na casa onde o corpo foi encontrado, disseram que a vítima passou mal após usar drogas. "Eles tentaram reanimar a vítima, não conseguiram e, posteriormente, depois de um tempo, resolveram abrir uma cova e ocultar o cadáver. Nós precisamos do laudo necroscópico que vai corroborar, ou não, a versão dos investigados", afirmou Luis Roberto Faria Hellmeister, delegado titular do caso, em entrevista ao SP1 nesta segunda-feira (1º).

A Polícia Civil diz que continua realizando diligências para identificar se há mais pessoas envolvidas no crime.