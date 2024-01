Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de janeiro de 2024

Chegamos ao ano novo! Neste primeiro dia de 2024, vamos falar das principais datas deste mês de janeiro. Além de ser o dia de réveillon, o 1º de janeiro é o Dia da Confraternização Universal (data escolhida pela ONU para celebrar a paz e a união entre as pessoas) e o Dia do Domínio Público.

A data, anualmente, é marcada pela inclusão de obras clássicas na categoria de "livre de direitos autorais". No Brasil, isso acontece 70 anos após a morte do autor da obra (sempre contando o dia 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento). Em 2024, por exemplo, as obras de Graciliano Ramos (como Vidas Secas) entram em Domínio Público. Explicamos como funcionam as regras neste texto da Agência Brasil.

Dias depois, no dia 6 de janeiro, as festas de fim de ano se encerram "oficialmente" no Brasil. É no Dia de Reis que lembramos a tradição que marca a visita dos três reis magos ao menino Jesus. No ano passado, o História Hoje, da Radioagência Nacional explicou a origem da data.

Também relacionada à religião, temos duas datas importantes para a conscientização das pessoas no mês. O dia 7 de janeiro é o Dia da Liberdade de Culto. Já o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A importância de se respeitar a escolha das pessoas em relação à espiritualidade já foi abordada em conteúdos da EBC como no Repórter Brasil em 2019, o Viva Maria (da Rádio Nacional da Amazônia) em 2021 e a Agência Brasil no ano passado.

O único feriado nacional de janeiro é o Dia da Confraternização Universal, porém cariocas e paulistanos vão poder celebrar mais um dia de vacância. O dia 20 de janeiro é o Dia de São Sebastião. A data é feriado na cidade do Rio de Janeiro porque o santo é padroeiro da cidade.

Já o dia 25 de janeiro é o aniversário de fundação da cidade de São Paulo. Neste dia, a capital paulista completa 470 anos. A cidade mais populosa do Brasil já rendeu uma edição do Repórter São Paulo, da TV Brasil, em 2022.

O mesmo dia também é marcado por um episódio triste na história do Brasil. O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), completa cinco anos. O aniversário da tragédia é uma oportunidade de falar sobre o processo de reparação às vitimas e também sobre como evitar que novas tragédias como esta ocorram. Em 2022 e 2023, a Agência Brasil fez conteúdos sobre o assunto.

Para fechar o mês, temos em 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans. A data, que busca sensibilizar a sociedade para a importância da inclusão e respeito às pessoas transgênero, já foi tema de um especial de 2015 do Portal EBC e reportagens da TV Brasil e Agência Brasil em 2023.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: