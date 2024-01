Hezbollah diz que três de seus combatentes foram mortos no sul do Líbano

(Reuters) - O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse em sua conta no Telegram nesta segunda-feira que três de seus combatentes foram mortos no sul do Líbano.

O comunicado não deu detalhes sobre como os três foram mortos, mas disse que eles “foram martirizados no caminho para (libertar) Jerusalém”.

Fontes de segurança disseram que eles foram mortos em um ataque israelense a duas casas na vila libanesa de Kafr Kila, perto da fronteira onde o Hezbollah mantém o controle de segurança.

Aliado do grupo islâmico palestino Hamas, o Hezbollah tem trocado fogo quase diário com Israel através da fronteira sul do Líbano desde o início da guerra Israel-Hamas em Gaza, no início de outubro.

Os militares israelenses disseram nesta segunda-feira que atingiram uma série de alvos no Líbano, incluindo “instalações militares” onde o Hezbollah operava.

Ataques aéreos e bombardeios israelenses já mataram mais de 100 combatentes do Hezbollah e quase duas dezenas de civis, incluindo crianças, idosos e vários jornalistas, segundo o Hezbollah e fontes de segurança.

(Reportagem de Moaz Abd-Alaziz no Cairo e Suleiman al Khalidi em Amã)