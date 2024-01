Helicóptero com 4 pessoas some após deixar São Paulo com destino a Ilhabela

Um helicóptero desapareceu ontem, cerca de duas horas após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela. Segundo a Polícia Militar, há três passageiros e um piloto na aeronave.

O que aconteceu

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. Saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral paulista.

A suspeita inicial é que o sumiço tenha ocorrido na região da Serra do Mar. De acordo com a PM, o veículo decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que as buscas foram encerradas nesta noite e serão retomadas amanhã. O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) está atuando no caso junto à PM e com cooperação da Polícia Civil.

Autoridades responsáveis pelas buscas investigam o caso e tentam encontrar os ocupantes do helicóptero. O grupamento aéreo da base de São Paulo sobrevoou a região em busca de pistas.

"É uma área de grande extensão, próxima de São Sebastião até quase chegar em Ubatuba", declarou o capitão Vitor Hugo, piloto do helicóptero águia da PM, em entrevista à GloboNews. "Recebemos alguns pontos, com coordenadas geográficas de GPS, da Força Aérea Brasileira. Seriam pontos em que aeronaves desapareciam do radar, não necessariamente a aeronave em questão."

Placa de metal foi encontrada, mas não era do helicóptero. "Por volta do meio-dia, recebemos um novo ponto, de possível avistamento de algum destroço, um objeto diferente na mata. Localizamos uma placa de metal que não era da aeronave", acrescentou o capitão Vitor Hugo.

O que dizem PM e Bombeiros

Ontem (31) por volta das 22h40, foi gerado um alerta para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros, para uma possível queda de helicóptero, prefixo PRHDB, modelo Robinson 44 (cinza e preto).

PM-SP, em nota

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo disse que aguarda diligências da PM e do Comando Aéreo com a localização da aeronave para atuar no resgate dos ocupantes.

O que diz a FAB

Os voos perduraram-se ao longo de todo o dia. Até o momento, a aeronave não foi localizada.

A fim de continuidade às buscas, coordenadas pelo SALVAERO, a aeronave militar decolará novamente na madrugada desta terça-feira (02/01).

Situação do helicóptero era regular

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo estava negada.

A reportagem tentou contato com a empresa proprietária do helicóptero e com a operadora, mas não houve resposta até o momento.