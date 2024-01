Franceses começam o ano de olho no meio ambiente e nas expectativas da economia

O ano novo mal começou e os principais jornais da França já revelam as expectativas e as apreensões dos franceses para 2024. Carteira de motorista a partir dos 17 anos, aumento do preço dos cigarros. O site do Le Figaro desta segunda-feira (1°) enumera as mudanças no país que já começam a valer.

A partir deste primeiro dia do ano, o Smic, salário mínimo francês, passa a ter um aumento de 1,13%, o que representa um salário líquido mensal de € 1.398,69 (cerca de R$ 7.500). O aumento foi de € 15 (cerca de R$ 80).

Le smic augmentera de 15 euros à partir du 1?? janvier 2024 https://t.co/OWL1mhrtqw ? Le Monde (@lemondefr) January 1, 2024

Nas lojas de tabaco não será apenas o preço dos cigarros que irá mudar. Esses estabelecimentos comerciais passam a ter autorização para vender também munição para fuzis de caça.

No trânsito, além da carteira de habilitação que agora será concedida aos jovens de 17 anos, e não 18, como antes. O Governo francês passa também a oferecer um aluguel de longo prazo de carros elétricos, a € 100 mensais, para "para acelerar a transição ecológica de veículos". Os transportes públicos, por outro lado, ficam mais caros a partir deste 1° de janeiro.

Os resíduos alimentares não poderão mais ser descartados junto ao restante do lixo doméstico, obrigando cada residência a encontrar uma solução para separar seu lixo, seja um recipiente de compostagem, ou de coleta seletiva.

Outra medida a favor do meio ambiente é o aumento do chamado "bônus conserto", que visa motivar os franceses a repararem seus eletroeletrônicos em vez de comprarem novos aparelhos.

Já a edição do Le Monde do primeiro dia do ano optou por analisar as expectativas para o ano de 2024 na França sob um contexto global, e questiona como será a economia francesa este ano face aos riscos geopolíticos, como os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, as eleições nos Estados Unidos, a inflação, a ameaça de uma recessão na Europa e uma possível crise do petróleo com a guerra em Gaza.