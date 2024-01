França cria "consulado olímpico" para liberar 70 mil vistos digitais para atletas estrangeiros

Nesta segunda-feira (1°), foi anunciada a criação de uma espécie de "consulado olímpico" para processar solicitações de visto de atletas e delegações para o período dos Jogos Olímpicos de 2024 no próximo verão do hemisfério norte. A novidade permitirá que a França teste vistos totalmente digitais.

No período que antecede os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, a França espera receber cerca de 70 mil solicitações de visto que serão processadas por meio desse novo sistema, que não será uma entidade física.

O objetivo desse consulado olímpico é garantir que os pedidos não sejam abafados pela enxurrada de solicitações que estão sendo processadas pela subdiretoria de vistos de Nantes, na região da Bretanha. Nas palavras do Ministério do Interior francês, é essencial garantir que os vistos sejam emitidos "em um prazo compatível com uma organização tranquila dos Jogos".

A prioridade, portanto, é garantir que os esportistas internacionais - nada menos que 15 mil atletas -, e suas delegações, possam obter o visto a tempo.

Em termos práticos, as inscrições serão feitas por meio da plataforma France-Visas. Não haverá mais necessidade de ir aos consulados ou embaixadas francesas no exterior para obter o documento indispensável. A plataforma coletará os dados biométricos dos solicitantes on-line de toda a rede de consulados e prestadores de serviços.

Vistos digitais

Essa é uma novidade para a França, que poderá testar vistos totalmente desmaterializados, que não serão mais afixados nos passaportes, mas integrados diretamente aos cartões de credenciamento das pessoas em questão. O objetivo é aumentar a segurança do documento em caso de perda, roubo ou uso fraudulento do passaporte.

A França está, portanto, testando uma iniciativa europeia adotada pelo Parlamento em outubro passado, que visa digitalizar a etiqueta Schengen a partir de 2025, de forma voluntária, e depois de forma obrigatória até 2030. Todos os procedimentos serão futuramente realizados por meio do portal EU-VAP, uma plataforma on-line inédita.

Como funciona o visto de atleta

Segundo informações do site Br-Visa, todo país que sedia uma competição esportiva de abrangência internacional precisa, por regra, facilitar o ingresso de todos os atletas e membros da comissão técnica inscritos no torneio em questão, mesmo que seja um adversário ou que o país de nacionalidade do atleta não tenha relações diplomáticas com o país-sede.

Assim como para quem viaja a turismo, são exigências para competições com tempo de duração curto (como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos), a cópia da inscrição na competição ou carta de convocação, passagens de ida e volta e comprovativo de hospedagem.

(Com AFP)