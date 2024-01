Feriados em São Luís (MA) 2024: data e dia da semana de todos

Quer se programar para os dias de descanso em Manaus (AM) no ano de 2024? Confira abaixo todos os feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos do próximo ano no município:

Feriados nacionais de 2024:

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal

29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (domingo): Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Feriados estaduais no Maranhão de 2024:

28 de julho (domingo) - Adesão do Maranhão à Independência da República

Feriados municipais em São Luís de 2024:

29 de junho (sábado) - Dia de São Pedro

8 de setembro (domingo) - Natividade de Nossa Senhora

21 de outubro (segunda-feira: Dia do Comerciário (para os trabalhadores do ramo)

8 de dezembro (domingo) - Dia de Nossa Senhora da Conceição

Pontos facultativos nacionais de 2024:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

15 de outubro (terça-feira): Dia do Professor

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público