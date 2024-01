Feriados em Salvador (BA) 2024: data e dia da semana de todos

Com a chegada do novo ano, os brasileiros começam a pensar na programação para viagens e outros compromissos durante o merecido descanso nos feriados de 2024. Confira abaixo todos os feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos do próximo ano no município:

Feriados nacionais de 2024:

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal

29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (domingo): Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Feriados na Bahia em 2024:

2 de julho (terça-feira): Independência da Bahia

Feriados municipais em Salvador de 2024:

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

24 de junho (segunda-feira): Dia de São João

8 de dezembro (domingo): Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia

Pontos facultativos nacionais de 2024:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

15 de outubro (terça-feira): Dia do Professor

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público