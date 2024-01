Feriados em Fortaleza (CE) 2024: data e dia da semana de todos

Com a aproximação do ano seguinte, os cidadãos do Brasil iniciam seus planejamentos para as viagens e demais obrigações durante o merecido período de repouso nos feriados de 2024. Consulte a seguir a lista completa dos feriados nacionais, estaduais, municipais e dias facultativos no município para o próximo ano.

Feriados nacionais de 2024:

1º de janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal

29 de março (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (domingo): Tiradentes

1º de maio (quarta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (sábado): Independência do Brasil

12 de outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (sábado): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (quarta-feira): Natal

Feriados no Ceará em 2024:

19 de março (terça-feira) - Dia de São José

25 de março (segunda-feira) - Data Magna do Ceará

Feriados municipais em Fortaleza de 2023:

19 de março (terça-feira) - Dia de São José

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

15 de agosto (quinta-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção

Pontos facultativos nacionais de 2024:

12 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

13 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

14 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas

13 de abril (sábado): Aniversário de Fortaleza

30 de maio (quinta-feira): Corpus Christi

15 de outubro (terça-feira): Dia do Professor

28 de outubro (segunda-feira): Dia do Servidor Público