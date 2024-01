Feriados: 2024 terá apenas duas folgas prolongadas; veja datas e dias

Do UOL, em São Paulo

Em 2024, o Brasil terá 13 feriados, sendo apenas dois prolongados. O calendário nacional leva em consideração tanto as datas oficiais, quanto os pontos facultativos (aqueles em que a folga é opcional e depende de cada empregador).

A maioria das datas comemorativas de 2024 vai cair em um sábado ou uma quarta-feira (3 dias cada), seguido da sexta e segunda (2 dias), além de uma na terça, uma na quinta e uma no domingo.

Calendário nacional de feriados em 2024

1º de janeiro (Confraternização Universal) - segunda-feira;

12 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - segunda-feira;

13 de fevereiro (Carnaval - ponto facultativo) - terça-feira;

29 de março (Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo) - sexta-feira;

21 de abril (Tiradentes) - domingo;

1º de maio (Dia do Trabalho) - quarta-feira;

30 de maio (Corpus Christi - ponto facultativo) - quinta-feira;

7 de setembro (Independência do Brasil) - sábado;

12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) - sábado;

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira

Com essa configuração, será possível estender as folgas do Carnaval e de Corpus Christi.

Dia da Consciência Negra entrou no calendário nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em dezembro, o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim de novembro.