Caldo de ossos, carne crua: dietas e hábitos de famosas para deixar em 2023

Dieta com caldo de ossos, jejum apenas com água, comer carne crua. Esses foram alguns dos hábitos que famosas compartilharam com os seus seguidores em 2023.

VivaBem relembra cinco histórias abaixo e reforça: sempre busque orientação profissional antes de começar qualquer dieta.

Joice Hasselmann e a dieta com caldo de ossos por 40 dias

Joice Hasselmann tomou apenas caldos de ossos e cartilagens por 40 dias Imagem: Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, a jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann passou por uma reeducação de hábitos e perdeu mais de 20 kg. Ela contou que tomou apenas caldos por 40 dias, a primeira fase da dieta.

Eram os caldos brodos, feitos com ossos e cartilagens de animais —como boi, peixe e frango— e cozidos em água por longos períodos.

Nutricionalmente, esses preparos não substituem uma sopa com pedaços de carne ou frango, por exemplo. Esse tipo de caldo é apenas o líquido obtido ao ferver ossos e alguns legumes, que é coado depois do cozimento. Por isso, o preparo deve ser considerado um complemento de receitas, usado em risotos ou na preparação de sopas.

Dietas apenas líquidas podem causar cólicas, flatulência, náuseas, diarreia, desidratação, aumento ou queda de pressão e hipoglicemia (baixa taxa de açúcar no sangue).

A alimentação biogênica de Gaby Amarantos

Protocolo seguido por Gaby Amarantos inclui enemas, as lavagens intestinais, que podem trazer riscos Imagem: Reprodução

Gaby Amarantos perdeu 16 kg neste ano. Em setembro, a cantora contou que já tinha perdido 14 kg seguindo a alimentação biogênica, baseada em alimentos naturais crus, brotos, sementes germinadas e sucos orgânicos.

O protocolo também inclui a prática de enemas (lavagem intestinal) e atividades físicas. Essas medidas se parecem com as da terapia Gerson, um protocolo criado pelo médico alemão Max Gerson em 1927 e que inicialmente ajudaria a tratar a tuberculose. Depois, ele afirmou que a dieta poderia combater a enxaqueca e, por fim, o câncer. As eficácias nunca foram comprovadas e Gerson perdeu a licença médica em 1958.

Médicos desencorajam seguir o protocolo, sobretudo sem a orientação de um profissional. Quando não são bem organizadas, dietas restritivas aumentam os riscos de cólicas e diarreias, que podem levar a fissuras anais, além de cãibras, devido à perda de sais minerais.

Já os enemas podem alterar a microbiota intestinal, além de trazerem risco de lesões, fissuras anais e inflamação do intestino.

Brunna Gonçalves se arrependeu de comer carne crua

Brunna Gonçalves mostrou hábito de comer carne crua nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves contou para os seus seguidores em 2023 que gostava de comer carne vermelha crua. Depois que a história repercutiu nas redes sociais, ela falou que foi ler mais sobre o assunto e se arrependeu.

Comer carne crua tem muitos riscos. O alimento pode ser contaminado por bactérias patogênicas em várias etapas do processo de abate dos animais e processamento, ou mesmo após a saída da indústria, no comércio varejista ou no processo de preparo pelo consumidor, na manipulação e armazenamento inadequados.

Ao cozinhá-las, é possível impedir a ação de micro-organismos, evitando que bactérias se multipliquem e causem algum dano à saúde.

Carnes cruas provenientes de fontes não seguras e contaminadas têm potencial de causar doenças graves, como infecções alimentares por bactérias do gênero Salmonella, Escherichia coli, toxoplasmose e verminose intestinal.

Britney Spears em jejum tomando apenas água

Britney Spears disse que beberia apenas água em dia de jejum Imagem: Reprodução

Em setembro, Britney Spears postou uma foto nas redes sociais em que escreveu: "Dia um de jejum, só água".

Dietas apenas de água podem levar a deficiências de vitaminas e minerais essenciais, o que comprometeria a imunidade, a saúde óssea e o funcionamento do sistema nervoso. Também há risco de desequilíbrio eletrolítico, afetando a função cardíaca e a pressão arterial.

É essencial dizer que qualquer jejum, seja de poucos ou muitos dias, deve ser feito sempre com acompanhamento médico para evitar riscos à saúde. Inicialmente, o organismo tenta sempre se adaptar para funcionar no que é chamado de homeostase —um equilíbrio, consumindo gordura como fonte de energia.

Sem orientação, há o risco de a pessoa perder nutrientes adquiridos por meio da alimentação, como gordura, carboidratos e proteínas.

O 'truque' arriscado de Gracyanne para comer batata-doce azeda

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa comeu batata-doce azeda Imagem: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa mostrou em junho um método para comer a batata-doce azeda da sua marmita: jogar canela por cima.

A VivaBem, o coloproctologista Daniel Castilho alertou para os riscos disso, sobretudo de intoxicação alimentar.

A prática de usar o tempero para conservar o alimento e combater bactérias e fungos é válida apenas para comidas que ainda não estão estragadas. Esse é um hábito que tem origem no Oriente Médio, antes da invenção das geladeiras.

Se consumir comidas estragadas, a recomendação é observar os sintomas e ir ao pronto-socorro em caso de sinais de alerta, como febre alta, dores abdominais e evacuação de sangue.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/08/20, 09/06/23, 14/06/23, 22/06/23 e 12/09/23.