Desabamento deixa três mortos e dois feridos graves em Aracaju

SÃO PAULO (Reuters) - O desabamento de uma residência em Aracaju, capital sergipana, no domingo, deixou três pessoas mortas e duas feridas em estado grave, informou o governo do Estado nesta segunda-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a causa tenha sido um vazamento de gás, que teria ocorrido por volta das 8h30 do domingo e ocasionou na explosão de um botijão de gás, disse o governo estadual em comunicado.

No total, 17 pessoas foram resgatadas, três delas sem vida, duas em estado grave e outras 12 atendidas com pequenas lesões.

Bombeiros e órgãos de busca trabalharam no local desde a véspera para estabilizar a estrutura e continuar com as remoções de forma segura, acrescentou o Estado de Sergipe. As causas da explosão e do desabamento do prédio serão investigadas.

O comunicado acrescentou que cães farejadores atuaram na manhã desta segunda-feira para tentar identificar outras vítimas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; edição de Peter Frontini)