5 coisas para fazer se sua tosse está atrapalhando sua noite de sono

Tossir nunca é agradável, mas ter seu sono interrompido ou prejudicado pela tosse pode ser ainda mais frustrante. E justamente à noite, o quadro pode piorar.

Entre as razões para isso, estão, por exemplo, a simples posição em que o corpo fica quando deitamos no travesseiro, o que facilita com que o muco escorra para a garganta —um processo chamado de gotejamento nasal posterior decorrente de sinusite, que desencadeia a tosse.

Durante a noite, o sistema imunológico pode intensificar, causando inflamação nas vias aéreas superiores e aumentando a tosse.

"Outras causas incluem o refluxo gastroesofágico e quadros alérgicos, especialmente pela exposição noturna a elementos como cama, travesseiros, tapetes e cortinas", explica Stênio Ponte, médico otorrinolaringologista da OtorrinoDF, em Brasília, e membro associado da ABOC (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia).

De acordo com o médico, o tratamento adequado varia para cada uma delas, e medidas simples, a depender da causa da irritação, podem ser eficazes.

O que fazer para aliviar a tosse noturna

Para aliviar a tosse noturna, evite se automedicar com remédios de venda livre e até mesmo com xaropes.

"É preciso lembrar que todo remédio é uma droga —e precisa ser usado de forma adequada. Tudo que é tomado em excesso e sem prescrição médica pode, sim, ter algum efeito colateral prejudicial", adverte José Anacleto Agostinho, médico pneumologista da Santa Casa de São José dos Campos.

A seguir, veja o que você pode fazer.

1. Se usar receitas caseiras, tenha cautela

"Geralmente, pedimos para os pacientes que preferem usar xaropes que façam uso dos com bases naturais, como limão, mel, gengibre e própolis, que são substâncias anti-inflamatórias, ajudando a diminuir a inflamação e evitando a tosse. Existem também os chás calmantes que podem ajudar como os feitos com camomila, canela e cravo", diz Thaila Farias, médica clínica geral do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que atua em Rondônia.

Mas apesar de oferecerem alívio momentâneo, o conselho da médica é que a pessoa que sofre com a tosse noturna procure um especialista para investigar a causa e o melhor tratamento para aquele paciente em específico.

"Temos que ter cuidado com medicamentos caseiros porque eles podem mascarar os sintomas e não curar o que realmente aflige o paciente", explica.

2. Mantenha uma boa higiene

Para evitar tosses noturnas causadas por alergias, mantenha o quarto sempre limpo.

Lave lençóis e cobertores em água quente e use capas antialérgicas. Outra medida eficaz é reduzir objetos que acumulam poeira, como livros e bichos de pelúcia, e evitar animais de estimação no quarto.

Usar um umidificador para manter a umidade entre 30% e 50% e abrir as janelas para ventilar também é recomendável. Se seu quadro é recorrente, considere purificadores de ar com filtros HEPA para remover alérgenos.

Se possível, faça testes de alergia para identificar elementos específicos que podem desencadear reações alérgicas. Assim, medidas específicas poderão ser tomadas para reduzir a exposição a esses elementos no quarto.

3. Escolha a posição certa

"Quando estamos na posição horizontal, a gravidade trabalha contra o corpo no processo de retirada da secreção que está no organismo, causando a tosse", descreve Thaila Farias.

"Por isso, geralmente, quando há casos de tosse noturna, nós pedimos que o paciente durma em um ângulo de 45º, com o tronco mais elevado, para ajudar na descida da secreção em direção ao estômago, de modo a não gerar essa tosse."

4. Controle os hábitos alimentares

O otorrinolaringologista Stênio Ponte afirma que escolher alimentos pode ser essencial quando a tosse está relacionada ao refluxo.

Ele recomenda evitar alimentos sólidos antes de dormir e optar por refeições mais leves e líquidas, e evitar alimentos que relaxam o esfíncter que separa o estômago do esôfago, como chocolate e bebidas alcoólicas. Essas táricas podem reduzir o refluxo e, consequentemente, a tosse noturna.

"Evite também tomar café e leite em excesso. Esses alimentos comuns no dia a dia dos brasileiros podem precipitar também a formação do refluxo gastroesofágico e, com isso, induzir à tosse", complementa José Anacleto Agostinho.

5. Hidratação em dia

Embora não haja uma relação direta entre beber água e a melhora da tosse, a desidratação pode predispor a infecções e aumentar a acidez nos refluxos, o que, por sua vez, pode contribuir indiretamente para a tosse.

"Uma dica importante de citar é que sempre pedimos para que o paciente umidifique o lugar onde dorme e trabalha, para hidratar as mucosas e reduzir a irritação", recomenda Farias.

Como saber se você precisa ir ao médico

Tosses que persistem por mais de cinco a sete dias, não associadas a um resfriado comum, sugerem a necessidade de consulta médica.

"Outros sintomas associados, como febre, sudorese, perda de peso, falta de ar, chiado no peito, também são sinais de alerta para que a pessoa procure um especialista. Esse médico, através de exames e histórico clínico, vai detectar a causa do quadro e iniciar o tratamento adequado", afirma o pneumologista José Anacleto Agostinho.