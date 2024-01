Carros antigos sempre tiveram lugar especial nos corações dos apaixonados por veículos. É bater o olho em um antigo que nossa mente volta no tempo e resgata lembranças do passado.

Até pouco tempo, o mercado dos carros antigos era bem restrito, mas graças à internet e às redes sociais tivemos um crescimento expressivo no interesse por eles. Hoje, garimpar um antigo nem é tão difícil, basta alguns minutos para localizar um modelo nos inúmeros classificados.

Na teoria, um carro antigo precisa ter no mínimo 30 anos, exatamente uma das exigências para conseguir colocar a tão cobiçada placa de colecionador, popularmente conhecida como placa preta.

Colunistas do UOL

No vídeo dessa semana apresento os cinco lançamentos mais importantes de 1994, que já podem ser chamados de antigos e ostentar a placa preta.

