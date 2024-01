Virada em Balneário Camboriú bate recorde de uso de drones; assista

Do UOL, em São Paulo

Minutos antes da virada do ano, mil drones decolaram em Balneário Camboriú para desenhar imagens e escrever mensagens no céu da cidade, no que foi o ponto alto da festa.

Réveillon com show de fogos de artifício e mais de mil drones em Balneário Camboriú. Feliz 2024! #experienceabudhabi pic.twitter.com/YKtuq9145s -- Lana Seganfredo (@lanaseg) January 1, 2024

O que aconteceu

O espetáculo começou às 23h51 com os drones se movendo de forma coordenada para formar pombas, palmeiras e escrever frases desejando paz e feliz Ano-Novo.

Foi o maior show com drones da América Latina, informou a prefeitura local.

Virada em Balneário Camboriú teve fogos de artifício e mil drones na beira da praia Imagem: Beatriz Nunes/Reprodução PMBC

A contagem regressiva ocorreu no centro de uma roda gigante que fica na ponta da praia central de Balneário Camboriú. Quando o relógio zerou, começou a tradicional queima de 8 toneladas de fogos.

O show atraiu 1 milhão de pessoas, segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, e durou 20 minutos.

Vários imagens foram desenhadas pelos drones no céu de Balneário Camboriú Imagem: Beatriz Nunes/Reprodução PMBC

Drones são novidade

Apresentação que mais chamou a atenção, os drones foram operados por uma multinacional com sede na China. A empresa enviou 8 engenheiros, pilotos e executivos a Balneário Camboriú.

A coordenação dos drones para formar figuras de diferentes cores é feita a partir de um software. Ele permite comunicação em tempo real dos pilotos com os equipamentos por meio de computadores.

Os pilotos têm o céu da cidade mapeado e executam os comandos para reproduzir os desenhos previamente escolhidos. Espetáculos com drones apareceram em grandes eventos, como na abertura das Olimpíadas de Tóquio.

Os equipamentos usados em Balneário Camboriú foram cedidos pelo governo de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A primeira mensagem que apareceu fazia referência à cidade.