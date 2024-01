Yisrael Katz substitui Eli Cohen no Ministério das Relações Exteriores israelense

O governo de Israel aprovou neste domingo (31) a indicação do atual ministro de Energia e Infraestrutura, Yisrael Katz, para o cargo de ministro das Relaciones Exteriores, ocupado há um ano por Eli Cohen.

Cohen, por sua vez, sucederá a Katz na pasta de Energia e Infraestrutura.

Esta mudança ministerial entre estes dois integrantes do Likud, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deverá ser aprovada pelo Knesset, o Parlamento israelense, estava prevista no acordo para formar o governo de coalizão de Netanyahu em dezembro de 2022.

Eli Cohen foi indicado no ano passado ministro das Relações Exteriores neste governo de coalizão, considerado o mais à direita da história de Israel, segundo os analistas.

A mudança acontece em meio à guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque brutal do movimento islamista em território israelense em 7 de outubro.

Cohen declarou hoje pela manhã à rádio israelense que "o governo é responsável" de não ter previsto o ataque do Hamas que deixou cerca de 1.140 mortos em Israel. Também assinalou que uma "comissão de investigação independente" deveria ser criada "ao final da guerra".

Cerca de 250 pessoas foram tomadas como reféns durante o ataque do movimento islamista palestino, das quais 129 seguem cativas em Gaza, segundo as autoridades israelenses.

"O retorno dos reféns apenas pode ser conseguido mediante dois meios combinados: primeiro, pressão militar, e segundo, pressão política", insistiu Cohen.

Eli Cohen já exerceu anteriormente o cargo de ministro de Inteligência e teve papel importante na normalização das relações entre Israel e os países árabes.

Em meados de 2020, Israel anunciou a normalização de suas relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, como parte dos "Acordos de Abraão".

