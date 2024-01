Xi diz que China consolidará e reforçará recuperação econômica em 2024

PEQUIM (Reuters) - O presidente Xi Jinping disse neste domingo que a China consolidará e reforçará a tendência positiva de sua recuperação econômica em 2024 e sustentará o desenvolvimento econômico de longo prazo com reformas mais profundas.

Em um discurso pela televisão para marcar o Ano Novo, Xi disse que a China aprofundará reformas para melhorar a confiança na economia.

Xi disse que a China “consolidará e reforçará a tendência positiva da recuperação econômica e atingirá um desenvolvimento econômico estável e de longo prazo”.

“Precisamos aprofundar a reforma e a abertura de maneira abrangente, aumentar ainda mais a confiança no desenvolvimento, reforçar a vitalidade econômica e fazer esforços maiores para promover educação, ciência e tecnologia e cultivar talentos”.

Xi expressou suas preocupações com as dificuldades das operações de algumas empresas e de pessoas empregadas e em suas vidas cotidianas e com o impacto de desastres naturais, como enchentes e terremotos em algumas regiões. A China promoverá desenvolvimento de alta qualidade e equilíbrio econômico e segurança de uma maneira bem coordenada, acrescentou Xi.

(Por Yelin Mo e Kevin Yao)