Turista de São Paulo é estuprada em sítio no Ceará onde passaria réveillon

Uma turista de São Paulo que passaria o réveillon em um sítio em Cruz (CE) foi vítima de um estupro na última sexta (29).

O que aconteceu

A vítima tem 37 anos e passaria o ano com amiga em sítio do ex-marido. Segundo ela, o suspeito invadiu a propriedade armado de faca e encapuzado.

O suspeito envenenou e matou três cachorros. Depois disso, ele abordou a vítima, que foi conduzida até a beira de uma lagoa — onde foi estuprada.

Desenho e inscrições foram deixadas no local do crime. Uma das inscrições traz o nome "Rodrigo". Além disso, pegadas do suspeito ficaram na região.

Vítima e amiga dizem que poderiam identificar suspeito pela voz. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia investiga o caso.

A Secretaria de Segurança do Ceará informou que a Polícia Civil do estado "apura as circunstâncias de um crime de estupro". De acordo com o órgão, equipes da Polícia Militar "foram acionadas e realizaram diligências". O autor do crime ainda não foi preso.