Turista morre afogado após fugir de assalto em Ubatuba, dizem bombeiros

Um turista de 24 anos de Pouso Alegre (MG) morreu afogado após correr em direção ao mar para fugir de uma tentativa de assalto na orla de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A causa da morte foi atestada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos).

O que aconteceu

A vítima e mais uma pessoa caminhavam pela Praia Grande, em Ubatuba, quando foram surpreendidas por assaltantes. A abordagem aconteceu na madrugada de sábado (30) por volta das 3h30.

As duas pessoas, que não foram identificadas, correram em direção ao mar e nadaram para tentar fugir do ataque. Uma delas não conseguiu retornar e não foi mais vista pelos amigos. O grupo saiu de Pouso Alegre (MG) para passar o réveillon em Ubatuba.

Por volta das 8h de sábado, banhistas que começavam a chegar à praia localizaram um corpo na beira do mar. Bombeiros do GBMar foram acionados e observaram que o jovem apresentava ferimentos leves no nariz e na testa.

Ele foi reconhecido pelo amigo que o acompanhava no momento da tentativa de assalto. O corpo não apresentava sinais de tiro e o GBMar testou que sua morte ocorreu por afogamento. As polícias Civil e Militar foram acionadas e isolaram o trecho da praia para a perícia.

Violência na região

Arrastões foram registrados em algumas das praias de Caraguatatuba, vizinha a Ubatuba, desde o início de dezembro. Moradores e turistas que frequentam o litoral norte paulista para a virada de Ano Novo vêm se queixando da falta de policiamento na região.

Na praia Martim de Sá, além dos arrastões, brigas e som alto dos carros durante toda a madrugada também vêm tirando o sono de moradores e turistas.

Os frequentadores dizem que o policiamento da Operação Verão, da Polícia Militar, se encerra às 2h. Viaturas da Guarda Civil Municipal também não são vistas durante a madrugada, de acordo com moradores.

Na madrugada de hoje (31), um jovem foi espancado por várias pessoas na Martim de Sá. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ao menos cinco homens desferindo chutes na vítima, já caída. Não se sabe se a vítima foi socorrida e o seu estado de saúde.

Em outro vídeo, um jovem é agredido por várias pessoas, que atiram latas de cerveja em seu rosto. Ele aparece com um pequeno corte na testa. As brigas, de acordo com moradores, ocorrem praticamente todas as noites.

Aqui [Martim de Sá] é terra de ninguém. As brigas são diárias e os jovens ouvem funk até amanhecer com som altíssimo, não permitindo que os moradores e os visitantes dos prédios durmam. O consumo de drogas é feito abertamente. Circulam de moto sem capacete, na contramão e disputando quem faz mais barulho com os escapamentos. Acionamos a Polícia Militar, mas nenhuma viatura apareceu.

Moradora da praia, que preferiu não se identificar.

Outra pancadaria foi relatada na tarde de hoje na praia da Cocanha, também em Caraguatatuba. Segundo um motorista de aplicativo que testemunhou o incidente, e que também preferiu não se identificar, até bicicletas foram arremessadas durante a confusão.

No Réveillon de 2022, ao menos sete pessoas foram baleadas após um tiroteio na praia Martim de Sá. Uma vítima morreu. Poucas horas depois, um jovem morreu durante troca de tiros com a polícia após assaltar um grupo de turistas na praia de Massaguaçu.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de SP não retornou aos questionamentos da reportagem. O texto será atualizado se houver o posicionamento.

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que o patrulhamento e atendimento das ocorrências é de responsabilidade da Polícia Militar, que recebeu reforço de 266 policiais para a Operação Verão 23/24 na cidade.

A Guarda Civil Municipal, pelo seu Estatuto, atua em apoio às equipes de fiscalização, bem como nos eventos oficiais da prefeitura e na segurança dos próprios públicos, de norte a sul da cidade.

Prefeitura de Caraguatatuba, em nota.

A prefeitura disse que o município conta com 180 câmeras de monitoramento e as imagens captadas são cedidas para os comandos das polícias Civil e Militar para a investigação de ocorrências.