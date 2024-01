Tremor com magnitude 4,8 atinge Java Ocidental na Indonésia, sem mortes

JAKARTA (Reuters) - Uma série de terremotos superficiais atingiu a província de Java Ocidental na Indonésia neste domingo, com a maior magnitude de 4,8 durante a noite, obrigando moradores a fugirem de suas casas e danificando prédios, mas sem mortos, disseram autoridades locais.

O epicentro do tremor foi 2 km ao nordeste de Sumedang, na província de Java Ocidental, com uma profundidade de 5 km. Dois tremores anteriores foram de magnitudes menores, disse a agência de geofísica do país (BMKG).

Autoridades em Sumedang disseram que não houve mortes registradas até agora, mas três moradores sofreram ferimentos leves e houve danos a casas e dois hospitais onde pacientes tiveram que ser retirados para tendas de emergência.

A BMKG pediu que moradores e autoridades locais continuem vigilantes por causa do risco de tremores secundários e aconselhou as pessoas a evitarem áreas montanhosas pelo risco de deslizamentos de terra.

A Indonésia fica no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma região com alta atividade sísmica sobre várias placas tectônicas.

Em novembro de 2022, mais de 300 pessoas morreram após um terremoto com magnitude 5.6 atingir a cidade de Cianjur, na província de Java Ocidental.

(Por Stefanno Sulaiman)