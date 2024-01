Transmissão do sorteio da Mega da Virada ao vivo: veja como assistir

Do UOL, em São Paulo

A transmissão ao vivo do sorteio da Mega da Virada 2023 será exibida pela TV Globo e pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. O sorteio está previsto para as 20h (horário de Brasília).

Tudo sobre a Mega da Virada 2023

O prêmio atingirá um recorde histórico de R$ 570 milhões e pode aumentar conforme a demanda, como informado pela Caixa.

A Mega da Virada não acumula, e caso não haja acerto dos seis números, o prêmio será distribuído entre os ganhadores da quina e assim por diante.

As apostas para o concurso foram encerradas às 17h de hoje.

As regras para a Mega da Virada seguem o padrão dos concursos regulares. Para levar o prêmio, é necessário acertar os seis números dentre os 60 disponíveis.