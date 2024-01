Temporais na Alemanha fazem chanceler pedir apoio da população para enfrentar enchentes

O chanceler alemão apelou neste domingo (30) à "unidade" do país para enfrentar o risco de inundações em várias regiões, na sequência das fortes chuvas que mobilizam as autoridades e os serviços de emergência há uma semana.

"O clima, a natureza está nos desafiando com as inundações que estamos enfrentando em muitos lugares devido ao mau tempo e ao derretimento da neve, é por isso que precisamos estar unidos no país", disse Olaf Scholz durante uma visita a uma das regiões mais afetadas.

Ele viajou ao meio-dia para Verden an der Aller, na Baixa Saxônia, no norte do país, para fazer um balanço das medidas de proteção e falar com a população local, bem como com os serviços de emergência.

Scholz agradeceu aos "incontáveis ??cidadãos", bombeiros e voluntários, que "dão o seu tempo e se colocam em perigo" para garantir a segurança dos moradores cujas zonas estão inundadas ou em risco de serem inundadas.

Temporais e inundações

As chuvas intensas, bem como o derretimento da neve causado por temperaturas excepcionalmente altas, levaram à inundação de rios em diversas regiões durante cerca de uma semana.

Algumas aldeias e cidades foram inundados. Milhares de equipes de resgate são mobilizadas para reforçar diques ao longo de rios que transbordaram com sacos de areia.

Estes diques estão neste momento "estáveis", julgou neste domingo o chefe do governo regional da Baixa Saxónia, Stephan Weil, mas "quanto mais forte for a pressão da água sobre o dique, maior será o risco", disse.

A previsão é de mais chuvas nos próximos dias.

A Alemanha continua traumatizada pelas cheias mortais de julho de 2021. Os rios transbordaram subitamente no oeste do país, matando mais de 180 pessoas e destruindo aldeias, pontes e estradas.

(Com informações da AFP)