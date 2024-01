Suspeitos de furtos de R$ 2,4 mi são presos em Milão

MILÃO, 31 DEZ (ANSA) - Dois cidadãos sérvios, de 56 e 66 anos de idade, foram presos neste sábado (30), suspeitos de ter cometido furtos no valor de 450 mil euros (R$ 2,4 mi).

Os crimes ocorreram entre outubro e dezembro em joalherias, hotéis e lojas de luxo no Quadrilátero da Moda, em Milão.

Um dos suspeitos foi preso em Milão e, o outro, em Cesate, no interior.

As investigações começaram após o roubo de um colar no valor de 123 mil euros (R$ 659 mil) em uma joalheria Pomellato na via Monte Napoleone.

As mesmas pessoas roubaram 10 garrafas de vinho, totalizando cerca de 200 mil euros (R$ 1,072 mi), do Four Seasons, um hotel cinco estrelas na via del Gesù.

Em 5 de novembro seguinte, os dois homens, junto com um terceiro cúmplice, cometeram outro furto na joalheria Gismondi dentro do hotel Casa Baglioni, levando um colar no valor de 100 mil euros (R$ 536 mil).

O último incidente teria sido o furto de uma garrafa de champanhe Dom Pérignon no valor de 3.200 euros (R$ 17 mil) na galeria de luxo Rinascente. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.