Sorteio da Mega da Virada 2023 ao vivo: saiba como assistir

Do UOL, em São Paulo

O sorteio da Mega da Virada 2023 será transmitido pela TV Globo e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. O evento está programado para começar às 20h (horário de Brasília), no dia 31 de dezembro,

O que você precisa saber sobre a Mega da Virada

O prêmio vai atingir um patamar histórico de R$ 570 milhões e ainda pode aumentar de acordo com a demanda, conforme informado pela Caixa.

A Mega da Virada não acumula. Se não houver acerto dos seis números, o prêmio é distribuído entre os ganhadores da quina - aqueles que acertaram 5 números - e assim sucessivamente.

As apostas podem ser realizadas até as 17h do dia 31 de dezembro.

Saiba como fazer sua aposta

Os jogos simples, de seis dezenas, podem ser feitos por R$ 5, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, através do site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

As diretrizes para a Mega da Virada permanecem inalteradas em relação aos concursos regulares. Para conquistar o prêmio, é necessário acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Através da Surpresinha, o sistema escolhe aleatoriamente os números para o apostador.