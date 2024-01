Sete são mortos pela PM em ocorrência em Curitiba; agentes citam confronto

Uma ação da Polícia Militar do Paraná terminou com sete mortos na madrugada deste domingo, 31, em Curitiba. A corporação diz que as mortes aconteceram em confronto contra grupos criminosos no bairro Parolin; nenhum agente se feriu na ocorrência. Dez armas foram apreendidas.

A identificação dos mortos não foi divulgada pela polícia. Os agentes informaram que foram acionados por volta das 4h30 para atender a ocorrência de mais de 50 disparos de arma de fogo. As primeiras equipes foram recebidas com tiros de diversos calibres, incluindo fuzis, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

Cinco suspeitos foram mortos após confrontos com o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). Após novas denúncias de moradores, foram localizados mais duas pessoas que estariam armadas. Ambos também foram mortos, segundo a polícia.

De acordo com a PM, os disparos registrados antes da chegada dos policiais se referem às disputas por regiões de tráfico de drogas na capital paranaense.

Entre as apreensões feitas no local estão dez armas, dois coletes balísticos e munições. Como acontece nas ocorrências com óbito, um Inquérito Policial Militar será instaurado para apuração e encaminhamento ao Ministério Público. Equipes policiais e do Instituto de Criminalística permanecem no local na manhã deste domingo.