Rússia ataca Kharkiv com mísseis e drones, diz Ucrânia

Por Vitalii Hnidyi

KHARKIV, UCRÂNIA (Reuters) - A Rússia atacou a cidade ucraniana de Kharkiv com mísseis e drones nas horas que antecederam a véspera do Ano Novo, segundo autoridades, horas depois de Moscou acusar Kiev de realizar um letal ataque aéreo no outro lado da fronteira, na vizinha Belgorod.

Na primeira onda de ataques da Rússia, pelo menos seis mísseis atingiram Kharkiv, disse o governador da região, Oleh Syniehubov, neste domingo, ferindo pelo menos 28 pessoas e acertando prédios residenciais, hotéis e instalações médicas.

Mais cedo, autoridades ucranianas disseram que dois garotos, de 14 e 16 anos, e um conselheiro de segurança para uma equipe de jornalistas alemães estavam entre os feridos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

Mais perto da meia-noite, como parte de um bombardeio mais amplo da Ucrânia que também visou Kiev, várias ondas de drones russos atingiram prédios residenciais no centro de Kharkiv, causando incêndios, disse o prefeito da cidade.

“Na véspera de Ano Novo, os russos querem intimidar nossa cidade, mas não estamos com medo - somos invencíveis e não podemos ser quebrados”, disse o prefeito Ihor Terekhov.

Imagens de Kharkiv mostraram prédios severamente danificados, incluindo um hotel com muitas janelas explodidas.