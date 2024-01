Reforma para manter Monza na F1 começará em 08/01

ROMA, 31 DEZ (ANSA) - As obras de modernização e requalificação do circuito de Fórmula 1 mais antigo e prestigioso do mundo, em Monza, na Itália, serão iniciadas oficialmente no próximo dia 8 de janeiro, às 14h (horário de Brasília).

No local, será realizada uma cerimônia com a presença do vice-premiê e ministro da Infraestrutura e Transportes, Matteo Salvini, e o presidente do Automobile Club d'Italia (ACI), Angelo Sticchi Damiani.

O evento também contará com a presença do governador da Lombardia, Attilio Fontana; do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali; do prefeito de Milão, Giuseppe Sala; e do prefeito de Monza, Paolo Pilotto.

O Autódromo de Monza, sede do Grande Prêmio da Itália, pista mais rápida da categoria, tem contrato até 2025.

No entanto, em abril, o CEO da F1 sinalizou que circuitos históricos precisariam de investimentos para melhorar a infraestrutura. (ANSA).

