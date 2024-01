Quênia domina São Silvestre 2023 e Brasil segue em jejum

SÃO PAULO, 31 DEZ (ANSA) - O queniano Timothy Kiplagat foi o vencedor da 98ª edição da Corrida de São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do Brasil.

A corrida acontece desde 1925 no último dia do ano e reúne atletas amadores e profissionais nas ruas da região central de São Paulo.

Neste ano, 35 mil pessoas percorreram os 15 quilômetros do percurso que começa e termina na Avenida Paulista, um dos mais importantes endereços da capital paulista e palco também da principal festa de Revéillon da cidade.

Durante a prova, os atletas passam por outros locais emblemáticos, como o estádio do Pacaembu, a icônica esquina das avenidas Ipiranga e São João e a Praça da República.

Nos últimos 15 anos a prova tem sido dominado pelos africanos, em especial os corredores do Quênia.

Timothy Kiplagat, corredor de 30 anos, venceu com o tempo de 44 minutos e 52 segundos e devolveu o lugar mais alto do pódio para os quenianos após vitórias de corredores da Etiópia (Belay Bezabh) e de Uganda (Andrew Rotich) nas duas edições anteriores.

Na sequência vieram outros dois quenianos: Emanuel Bor com 45min28s em segundo, e Reuben Longoshiwa em terceiro com 45min44s.

Completaram o pódio os corredores Josephat Gisemo, da Tanzânia, com 45min50s, e Hector Flores, da Bolívia, com 46min07s.

O melhor brasileiro foi Jonathas de Oliveira Cruz, que cruzou a linha de chegada em sexto, com 46min33s.

O Quênia chegou a 17 títulos, abrindo seis de vantagem para o Brasil, que não vence a prova desde 2010.

Na prova feminina, o Quênia conquistou o sétimo campeonato seguido: Catherine Reline, de 22 anos, foi campeã pelo segundo ano seguido com 49min54s, 15 segundos acima do tempo do ano passado e quase dois minutos à frente da compatriota Sheila Chelangat, que terminou em segundo com 51min35s.

Na sequência vieram Wude Ayalew, da Etiópica, com 51min46s; Jhoselyn Aliaga, da Bolívia, com 53min37s; e Viola Kosgei, do Quênia, fechando o pódio com 53min52s.

A melhor brasileira foi Felismina Cavela, em sexto, com 55min04s.

O Quênia tem 18 títulos da São Silvestre feminina, contra sete de Portugal e seis do Brasil, que não vence desde 2006.

Os vencedores faturaram um prêmio de R$ 56.975.

Na corrida para cadeirantes, o vencedor foi o brasileiro Fernando Bezerra. (ANSA).

