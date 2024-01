Polícia alemã prende 3 suspeitos de preparar atentado contra catedral de Colônia

A polícia alemã anunciou, neste domingo (31), a prisão de três "islamistas" suspeitos de planejarem um atentado na noite de Ano Novo na catedral de Colônia, no oeste do país.

Os três detidos fazem parte de "um grupo islamista", indicou Herbert Reul, ministro do Interior de Renânia do Norte-Vestfália, o estado onde fica Colônia, durante entrevista coletiva.

Reul detalhou que as medidas de segurança foram reforçadas no entorno da monumental catedral gótica da cidade, com cerca de 1.000 agentes destacados.

O encarregado da polícia em Colônia, Johannes Hermann, disse que há suspeitas de que os três detidos mantinham vínculos com um homem originário do Tadjiquistão, que as forças de segurança alemãs haviam detido na véspera do Natal.

Segundo o jornal Bild, estes quatro "islamistas" são de nacionalidade tadjique e queriam cometer atentados em nome do braço do Estado Islâmico no Afeganistão.

"Os grupos islamistas" estão "agora mais ativos do que em qualquer outro momento", alertou o ministro de Interior da Renânia do Norte-Vestfália.

Não obstante, Reul assegurou que as celebrações previstas para o Ano Novo em Colônia estão mantidas.

Nas últimas semanas, a Alemanha elevou seu nível de alerta antiterrorista devido a possíveis repercussões da guerra em Gaza.

O atentado jihadista mais violento no país ocorreu em dezembro de 2016, quando um homem avançou com um caminhão em um mercado de rua natalino em Berlim, no qual morreram 12 pessoas.

pw-hmn/eb/eg/rpr/mvv

© Agence France-Presse