Paris 2024: mais de 80% das obras já estão prontas para os Jogos Olímpicos

Chegamos a 2024! O ano dos Jogos Olímpicos de Paris. E como anda a preparação? Para o presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, é a imagem da França que está em jogo.

"Um ano que se anuncia grandioso para o esporte francês, para a França. Vamos acolher o mundo, o maior evento e que não organizamos há cem anos", destaca o ex-canoista. "É mágico entrar neste 2024 com ambição, com determinação. Os desafios são numerosos, mas estamos felizes de ver as condições em que se preparam os Jogos Paris 2024. As infraestruturas estão no prazo, o nosso orçamento está equilibrado e o projeto é formidável. Para passar a imagem de uma França que brilha, que é atrativa que está a altura desse nível de ambição", completa.

"Este projeto avança bem, estamos cumprindo nossas ambições, serão os primeiros jogos paritários, os primeiros a reduzirem pela metade as emissões de carbono e com inovações, como a cerimônia de abertura pela primeira vez espalhada pela cidade, com competições abertas ao grande público. É é importante demonstrar que a França tem essa capacidade. Claro que há desafios, há críticas. É importante escutar as expectativas de todos, mas os Jogos avançam e precisamos cumprir os compromissos que assumimos", conclui Estanguet.

Faltando alguns meses para a abertura, o calendário das obras está em dia. De acordo com a Solideo, empresa responsável pelas obras olímpicas, 85% delas estão terminadas no fim de 2023.

Resultado de um esforço coletivo, que contou com 30 mil trabalhadores, e de ambição nos prazos de entrega das novas instalações. "Lembremos que em 2018, todo mundo pensava que a França terminaria as obras olímpicas em cima da hora e que custaria muito caro. Na verdade, nós lançamos o desafio de terminar tudo até 31 dezembro. E ao estabelecer essa data, 31 dezembro, fizemos com que todos se preparassem com esse mesmo prazo", explica Nicolas Ferrand, diretor-executivo da Solideo.

Vila Olímpica será entregue em março

Em breve, o barulho das máquinas vai desaparecer. E dar lugar à vibração dos torcedores. O futuro alojamento dos atletas está recebendo os últimos detalhes. Repartida entre os municípios de Saint-Denis e Saint-Ouen, no subúrbio norte de Paris, a Vila Olímpica é uma das 70 obras confiadas à Solideo. A entrega das chaves está marcada para 1° de março.

A partir daí, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralípicos assume a tarefa de decorar os apartamentos para receber mais de 10 mil atletas e 4500 acompanhantes.

Até agora, foram vendidos 7,6 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos. No caso dos Paralímpicos foram vendidos 830 mil, um número ainda baixo em relação aos 2,8 milhões oferecidos.

Perímetros de segurança foram estabelecidos em torno dos locais de competição, mas que deixaram os parisienses preocupados de não poderem circular livremente.

Para facilitar a movimentação na cidade de moradores e visitantes será lançado um aplicativo. "Vamos colocar em funcionamento um aplicativo de transporte para os Jogos Olímpicos de Paris que estará disponível em abril de 2024 e o objetivo é que o torcedor possa preparar com antecedência o seu trajeto", explica Laurent Probst, diretor-geral da empresa pública de transportes Île-de-France Mobilités.

Porém, a grande festa do esporte não poderia acontecer sem a mão de obra dedicada dos 45 mil voluntários, que estão sendo selecionados entre mais de 300 mil candidatos.

Na questão da segurança, 70% do recrutamento já foi atingido.

Para o presidente Emmanuel Macron, a França quer dar um bom exemplo. "O nosso sucesso passa por ficar dentro do orçamento e dos prazos da organização. Muitas oposições se alimentam dos fracassos de alguns países que ganharam candidaturas, mas falharam em organizar os Jogos ou em tirar todos os benefícios dessa oportunidade, colocando os seus países em grande dificuldade", diz o presidente.

Pelo andamento do planejamento, Paris e sua região metropolitana não querem perder a chance de brilhar.

Em 2023, foram realizados 18 eventos-teste, além de um ensaio para a cerimônia de abertura no rio Sena.