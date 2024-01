Sinos, fogos e luzes: já é 2024 na Austrália, Nova Zelândia e na Ásia

O ano de 2024 já começou a chegar na Nova Zelândia, Austrália e outros países da Oceania. Na Ásia, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Índia também já mudaram o calendário e já estão no Ano Novo.

O que aconteceu?

Em Auckland, na Nova Zelândia, teve festa com fogos disparados do topo da Sky Tower, uma das principais torres do país, reunindo milhares de pessoas para a famosa contagem regressiva às 8h no horário de Brasília. A ponte Harbour , também na cidade, foi iluminada em comemoração à chegada do novo ano.

Em Sydney, uma das principais cidades da Austrália, o Ano Novo chegou às 10h (horário de Brasília). A cidade celebra com uma grande queima de fogos na Ópera de Sydney. Melbourne e Canberra também já deixaram 2023 para trás.

Na Ásia, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte chegaram oficialmente em 2024 às 12h (horário de Brasília). Em Tóquio, milhares se juntaram para ver o bater dos sinos numa cerimônia budista conhecida como joya-no-kane. Em Seul, população acompanhou a contagem para um novo ano no pavilhão Bosingak. Já em Pyongyan, houve comemoração com fogos de artifício.

Prefeito de Seul participa de cerimônia de badaladas do sino para celebrar a chegada de 2024 Imagem: Yung Yeon-Je/Pool via Reuters

Indonésia, Hong Kong, Taiwan e China entraram oficialmente em 2024 às 13h (horário de Brasília). Países comemoraram com fogos de artifício e manifestações artísticas, no caso da China, com atrações que reuniram milhares de pessoas no Parque Shougang, em Pequim. Na Índia, pessoas festejaram a virada dançando em uma festa em Mumbai por volta das 15h30 (horário de Brasília).

Fogos de artifício marcam celebração de 2024 em Porto Vitória, em Hong Kong Imagem: Tyrone Siu/Reuters

2024 chega antes em países da Oceania devido ao fuso horário.

Pessoas dançam durante festa de Ano Novo em Mumbai, na Índia Imagem: Francis Mascarenhas/Reuters

Kiribati, Samoa, Polinésia Francesa, Tonga e Ilha Carolina estão entre os lugares onde o Ano Novo chega antes, pois estão em localidades com fuso horário mais adiantado.

Artistas se apresentam em celebração do Ano Novo em Pequim, na China Imagem: Tingshu Wang/Reuters

Na sequência, vem países da Ásia, África, Europa e Américas.

Em Dubai, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa recebeu projeções de luzes. Quando virou o ano, fogos de artifício foram lançados por toda sua extensão, que alcança 828 metros.

Atenas foi iluminada com fogos na virada do ano. Em Paris, a festa ocorreu na Champs Elysees, com uma multidão reunida para ver as celebrações.

Comemoração pela chegada de 2024 em Bangcoc, na Tailândia Imagem: Lillian Suwanrumpha/AFP

O prédio mais alto do mundo,Burj Khalifa, em Dubai, recebeu luzes em comemoração ao ano novo Imagem: 1.jan.2024 / Reuters

Fogos de artifício iluminam Atenas em comemoração pelo ano novo Imagem: REUTERS

No Brasil, Fernando de Noronha vai ser o primeiro lugar a receber o Ano Novo. Na sequência, vem estados no horário de Brasília, seguidos pelos do horário padrão do Amazonas e do Acre.

Os últimos territórios a receberem o Ano Novo são a Samoa Americana, Ilha Baker e Ilha Howard.